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‘Sahiden’ geliyor

‘Sahiden’ geliyor
Sevilen şarkıcı , 2. albümü için kolları sıvadı. Yeni albümü 'Sahiden' için hazırlıklara başlayan şarkıcı, Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki stüdyosuna girdi. Buray'la Gözde Ançel'in imzasının olduğu albümdeki 12 parçanın düzenlemesi ise Bahadır Tanrıvermiş'e ait.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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