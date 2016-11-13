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Mini tutku

Mini tutku
Tarzıyla takdir toplayan , miniden vazgeçmiyor… Yaz-kış mini etek giyerek düzgün fiziğini gözler önüne seren 1 çocuk annesi 42 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Altuğ'u görenler "Pınar'ın mini tutkusu soğuklara meydan okuyor" diye yorum yaptı.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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