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Kahin Şahan!

, Osman Pazarlama filmindeki bir sahnede toplum önderlerini sıralarken Trump’tan bahsetti. ABD başkanı Donald Trump seçilince o sahneyi hatırlatan Gökbakar’a “Kahin Şahan” esprisi yapıldı.

Kahin Şahan!
Tüm dünya ABD'nin yeni başkanının Donald Trump olmasının şaşkınlığını daha üzerinden atamazken Şahan Gökbakar'dan önceki gün akılları karıştıran bir paylaşım geldi. Ünlü komedyen, çekimleri geçen sene gerçekleştirilen ve bu yılın Şubat ayında vizyona giren 'Osmanlı Pazarlama' adlı filminden bir sahneyi paylaştı.

ŞAHANE TESADÜF
Gökbakar, bu paylaşımıyla ABD seçimlerinde Donald Trump'ın galip geleceğinin sinyallerini önceden verdiğini söyledi. Videoyu "Trump'ın toplum önderi olacağını Osman Şaşmaz olarak 2 sene önce dediydim" mesajıyla yayınlayan Gökbakar'a "Kahin Şahan" esprisi yapıldı. Newton, Einstein, Ali Şen, Marc Jacobs ve Donald Trump gibi toplum önderlerinin sıralandığı videoyu izleyen bazı takipçiler ise Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ın ismini herkesten önce işaret eden 'a ABD'nin ünlü çizgi filmi Simpsonlar'ı hatırlatıp "Onlar senden önce bilmişti" notunu düştü.

OSMAN ŞAŞMADI
Gökbakar, Osman Pazarlama'nın bu sahnesinde Trump'ın fotoğrafının önünde toplum önderlerini sıralamıştı. Ünlü komedyen, önceki gün bu sahneyi instagram'da "Trump'ın toplum önderi olacağını Osman Şaşmaz olarak dediydim" notuyla paylaştı.
Etiketler:
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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