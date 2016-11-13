Şahan Gökbakar, Osman Pazarlama filmindeki bir sahnede toplum önderlerini sıralarken Trump’tan bahsetti. ABD başkanı Donald Trump seçilince o sahneyi hatırlatan Gökbakar’a “Kahin Şahan” esprisi yapıldı.
Tüm dünya ABD'nin yenibaşkanının Donald Trumpolmasının şaşkınlığını daha üzerindenatamazken Şahan Gökbakar'dan öncekigün akılları karıştıran bir paylaşım geldi.Ünlü komedyen, çekimleri geçen senegerçekleştirilen ve bu yılın Şubat ayındavizyona giren 'Osmanlı Pazarlama' adlıfilminden bir sahneyi paylaştı.
ŞAHANE TESADÜF Gökbakar, bu paylaşımıyla ABDseçimlerinde Donald Trump'ın galipgeleceğinin sinyallerini önceden verdiğinisöyledi. Videoyu "Trump'ın toplum önderiolacağını Osman Şaşmaz olarak 2 seneönce dediydim" mesajıyla yayınlayanGökbakar'a "Kahin Şahan" esprisi yapıldı.Newton, Einstein, Ali Şen, MarcJacobs ve Donald Trump gibi toplumönderlerinin sıralandığı videoyu izleyenbazı takipçiler ise Amerika'nın yeni başkanıDonald Trump'ın ismini herkesten önceişaret eden Şahan Gökbakar'a ABD'nin ünlüçizgi filmi Simpsonlar'ı hatırlatıp "Onlarsenden önce bilmişti" notunu düştü.
OSMANŞAŞMADI
Gökbakar, Osman Pazarlama'nın bu sahnesinde Trump'ın fotoğrafının önünde toplum önderlerini sıralamıştı. Ünlü komedyen, önceki gün bu sahneyi instagram'da "Trump'ın toplum önderi olacağını Osman Şaşmaz olarak dediydim" notuyla paylaştı.
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