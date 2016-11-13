İspanyol ateşi Baran’ı yaktı

Genç işadamı Baran Süzer, belki de hayatında ilk kez bir kadından ‘Hayır’ cevabı aldı. Sosyetik işadamının eski aşkı Laura Barriales, ‘Baran’ın evlilik teklifini çapkın olduğu için kabul etmedim’ dedi!
Sosyetik playboy Baran Süzer'in bir süredir birlikte olduğu İspanyol model LauraBarriales'den "Parayla saadet olmaz" lafını kanıtlar hareket… Son dönemde İspanyol manken vesunucu yerine farklı güzellerle objektiflere yansıyan Süzer'in Barriales'le ilişkisinin neden bittiği ortaya çıktı. Süzer'le evlilik yolunda giden ilişkisini noktalayan ünlü modelin, İspanyol bir dergiye verdiği röportajla genç işadamının yaşadığı yıkım gözler önüne serildi...
'PARA, ONA GÜVENMEMİ SAĞLAMAZ'
İş hayatının yanı sıra özel yaşamıyla da magazin gündeminden düşmeyen Baran Süzer'in evlilik teklif ettiği Laura Barriales'ten 'Hayır' yanıtı aldığı öğrenildi. Kadınlardan 'Hayır' cevabını almaya alışık olmayan playboyun aşkının bu davranışıyla şok olduğu iddia edildi. İspanyol güzel, "Baran'ı seviyordum, evet onunmilyonlarca doları var ve bana çok güzel bir hayatyaşatabilirdi. Ama bu ona güvenmemi sağlamaz!"dedi. Barriales'in bu sözleri "İspanyol ateşindenSüzer'i yakan karar" şeklinde yorumlandı.
KIZDIRAN POZLAR
Bir dönem yerli güzellerle yaşadığı aşklarla gündem olan Baran Süzer, son yıllarda sürekli yabancı güzellerle aşk yaşar oldu. Süzer'in mankenlerle çıktığı tatiller ve etrafında çok kadın olması İspanyol aşkını çok kızdırmış olacak ki; Laura Barriales, işadamıyla evlenmedi.
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