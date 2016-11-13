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İspanyol ateşi Baran’ı yaktı

Genç işadamı , belki de hayatında ilk kez bir kadından ‘Hayır’ cevabı aldı. Sosyetik işadamının eski aşkı Laura Barriales, ‘Baran’ın evlilik teklifini çapkın olduğu için kabul etmedim’ dedi!

İspanyol ateşi Baran’ı yaktı
Sosyetik playboy Baran Süzer'in bir süredir birlikte olduğu İspanyol model Laura Barriales'den "Parayla saadet olmaz" lafını kanıtlar hareket… Son dönemde İspanyol manken ve sunucu yerine farklı güzellerle objektiflere yansıyan Süzer'in Barriales'le ilişkisinin neden bittiği ortaya çıktı. Süzer'le evlilik yolunda giden ilişkisini noktalayan ünlü modelin, İspanyol bir dergiye verdiği röportajla genç işadamının yaşadığı yıkım gözler önüne serildi...

'PARA, ONA GÜVENMEMİ SAĞLAMAZ'
İş hayatının yanı sıra özel yaşamıyla da magazin gündeminden düşmeyen 'in evlilik teklif ettiği Laura Barriales'ten 'Hayır' yanıtı aldığı öğrenildi. Kadınlardan 'Hayır' cevabını almaya alışık olmayan playboyun aşkının bu davranışıyla şok olduğu iddia edildi. İspanyol güzel, "Baran'ı seviyordum, evet onun milyonlarca doları var ve bana çok güzel bir hayat yaşatabilirdi. Ama bu ona güvenmemi sağlamaz!" dedi. Barriales'in bu sözleri "İspanyol ateşinden Süzer'i yakan karar" şeklinde yorumlandı.




KIZDIRAN POZLAR
Bir dönem yerli güzellerle yaşadığı aşklarla gündem olan Baran Süzer, son yıllarda sürekli yabancı güzellerle aşk yaşar oldu. Süzer'in mankenlerle çıktığı tatiller ve etrafında çok kadın olması İspanyol aşkını çok kızdırmış olacak ki; Laura Barriales, işadamıyla evlenmedi.

HALİL ÇİLİNGİR/ÖZEL
Etiketler:
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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