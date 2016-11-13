İrem’in kabusu

Şarkıcı İrem Derici'ye şu günlerde rahat yok! Derici, telefon numarasını bulan bir hayranının kendisini sürekli gizli numaradan aramasıyla çileden çıktı. Ünlü popçu,sadece sesini dinleyentacizcisinden bunalınca önceki gün sosyal medyadan hayranlarına dert yandı.
Derici, tacizcinin aradığı sırada aldığı ekran görüntüsünü "Bu dönembitmemiş miydi?" diye sorarak hesabında yayınladı. Pek çok seveninin Derici'ye sosyal medyadan ulaşmasına rağmen bu ısrarlı hayranın sanatçıyı gizli numaradan araması ise "Çağın gerisinde kalan hayran" esprisi yaptırdı.
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