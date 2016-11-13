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İrem’in kabusu

İrem’in kabusu
Şarkıcı 'ye şu günlerde rahat yok! Derici, telefon numarasını bulan bir hayranının kendisini sürekli gizli numaradan aramasıyla çileden çıktı. Ünlü popçu, sadece sesini dinleyen tacizcisinden bunalınca önceki gün sosyal medyadan hayranlarına dert yandı.

Derici, tacizcinin aradığı sırada aldığı ekran görüntüsünü "Bu dönem bitmemiş miydi?" diye sorarak hesabında yayınladı. Pek çok seveninin Derici'ye sosyal medyadan ulaşmasına rağmen bu ısrarlı hayranın sanatçıyı gizli numaradan araması ise "Çağın gerisinde kalan hayran" esprisi yaptırdı.
Etiketler:
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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