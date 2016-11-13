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Hollywood yolunda

Hollywood yolunda
2008 Miss Model Of Turkey 1.'si Serap Tunç son günlerde tatlı bir heyecan yaşıyor. Uzun zamandır oyunculuk dersleri alan güzel model, tatil için gittiği ABD'de yapımcıların dikkatini çekti. Ünlü model önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak Hollywood-Türk ortak yapımı bir sinema filminde rol alacak.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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