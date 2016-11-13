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Gökçe’yi keklediler

Gökçe’yi keklediler
Güzel oyuncu , doğum gününde sahne aldı. Önceki akşam Taksim Mask Live Music Club'te 35. doğum gününü kutlayan Bahadır, hem eğlendi hem de eğlendirdi. Doğum günü pastası yerine 35 adet küçük kek üzerindeki mumları üfleyen oyuncu, kendisine benzeyen bebeği görünce de mutlu oldu.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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