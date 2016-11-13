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Formda güzel

Formda güzel
Başarılı stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Zorlu AVM'deydi. İşlerinden fırsat bulup kısa bir alışveriş turuna çıktığını söyleyen Eliz Hanım, güzelliğinin yanı sıra formda görüntüsüyle tüm bakışları üzerine topladı.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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