Formda güzel

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Başarılı stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Zorlu AVM'deydi. İşlerinden fırsat bulup kısa bir alışveriş turuna çıktığını söyleyen Eliz Hanım, güzelliğinin yanı sıra formda görüntüsüyle tüm bakışları üzerine topladı.
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