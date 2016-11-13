Benzama’ya ziyafet

Real Madrid'in Fransız yıldızı KarimBenzema, B4L şirketiyle 3 yıllığına 15 milyoneuro alacağı anlaşmayı imzalamak için öncekiakşam İstanbul'a geldi. Etiler Nusret'e gidenfutbolcuyu mekanın garsonları elleriyle besledi.Türk yemeklerinden bol bol yiyen Benzema,Türk mutfağına hayran kaldığını söyledi.
Dün de konakladığı Tarabya Oteli'ndebasın toplantısı düzenleyen futbolcu, "Dahaönce Kemer'de tatil yapmıştım, ailemi degetireceğim. Sultanahmet Camisi'ni degörmek istiyorum" dedi. Benzema, Türkiye'dekifavori takımının ise Beşiktaş olduğunu dile getirdi.
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