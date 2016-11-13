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Benzama’ya ziyafet

Benzama’ya ziyafet
Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, B4L şirketiyle 3 yıllığına 15 milyon euro alacağı anlaşmayı imzalamak için önceki akşam İstanbul'a geldi. Etiler Nusret'e giden futbolcuyu mekanın garsonları elleriyle besledi. Türk yemeklerinden bol bol yiyen Benzema, Türk mutfağına hayran kaldığını söyledi.

Dün de konakladığı Tarabya Oteli'nde basın toplantısı düzenleyen futbolcu, "Daha önce Kemer'de tatil yapmıştım, ailemi de getireceğim. Sultanahmet Camisi'ni de görmek istiyorum" dedi. , Türkiye'deki favori takımının ise Beşiktaş olduğunu dile getirdi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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