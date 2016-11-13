Aynı projeye yeşil ışık

Yakışıklı oyuncu Kenanİmirzalıoğlu ile eşiSinem Kobal'danhayranlarınısevindirecek haber!Ünlü çift aynı projeiçin yeşil ışık yaktı…Önceki akşam ZorluCenter'daki birmekandan çıkarkenobjektiflere yansıyanikili, gazetecilerleayaküstü sohbet etti.
Çifte aynı dizideoynayan Halit Ergençve Bergüzar Korelhatırlatılıp "Sizde aynı projedeoynamak istermisiniz?" diyesoruldu. İmirzalıoğlu,"Tabii ki bize uygunbir proje gelirse nedenolmasın" dedi. SinemKobal da "Kenan Beygüzel bir cevap verdizaten" diye konuştu.
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