Yol Durumu
  1. İrem’in kabusu
  2. Mini tutku

Aynı projeye yeşil ışık

ve eşi , “İyi bir proje gelirse birlikte oynarız” dedi

Aynı projeye yeşil ışık
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'dan hayranlarını sevindirecek haber! Ünlü çift aynı proje için yeşil ışık yaktı… Önceki akşam Zorlu Center'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan ikili, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Çifte aynı dizide oynayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel hatırlatılıp "Siz de aynı projede oynamak ister misiniz?" diye soruldu. İmirzalıoğlu, "Tabii ki bize uygun bir proje gelirse neden olmasın" dedi. Sinem Kobal da "Kenan Bey güzel bir cevap verdi zaten" diye konuştu.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar