Aynı projeye yeşil ışık

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'dan hayranlarını sevindirecek haber! Ünlü çift aynı proje için yeşil ışık yaktı… Önceki akşam Zorlu Center'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan ikili, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.



Çifte aynı dizide oynayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel hatırlatılıp "Siz de aynı projede oynamak ister misiniz?" diye soruldu. İmirzalıoğlu, "Tabii ki bize uygun bir proje gelirse neden olmasın" dedi. Sinem Kobal da "Kenan Bey güzel bir cevap verdi zaten" diye konuştu.



DOĞAN SAVAŞ