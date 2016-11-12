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Yunan’la evlenip aslına dönecek

Yunan’la evlenip aslına dönecek
Deniz Akkaya, dün sunduğu 'Duymayan Kalmasın' programında söylediği sözlerle şoke etti... Murat Yıldırım'ın Faslı bir güzele gönlünü kaptırmasını yorumlayan Akkaya, "Türk erkeklerindeki bu yabancı sevdasını anlamıyorum" dedi. 'ya bu sözü üzerine kendisinin de Yunan aşkı Harris'le yaptığı evlilik planı hatırlatıldı.

Güzel sunucu, bunun üzerine şöyle dedi: "Ben hem anamdan hem de babamdan Çerkezim. Yani aslına bakarsanız ben de dışarıdan buraya gelmiş bir karakterim. O yüzden ben aslıma, o tarafa geri dönüyorum." Kızını da ABD'de dünyaya getiren Deniz Akkaya'nın bu sözleri seyirciler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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