Yunan’la evlenip aslına dönecek

Deniz Akkaya, dün sunduğu 'Duymayan Kalmasın' programında söylediği sözlerle şoke etti... Murat Yıldırım'ın Faslı birgüzele gönlünü kaptırmasını yorumlayan Akkaya, "Türkerkeklerindeki bu yabancısevdasını anlamıyorum" dedi. Deniz Akkaya'ya bu sözü üzerine kendisinin de Yunan aşkı Harris'le yaptığı evlilik planı hatırlatıldı.
Güzel sunucu, bunun üzerine şöyle dedi: "Benhem anamdan hem debabamdan Çerkezim. Yaniaslına bakarsanız ben dedışarıdan buraya gelmişbir karakterim. O yüzdenben aslıma, o tarafa geridönüyorum." Kızını da ABD'de dünyaya getiren Deniz Akkaya'nın bu sözleri seyirciler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.
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