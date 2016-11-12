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Üffflediler!

Önceki akşam Etiler’deki rutin trafik kontrolüne takılan , alkolmetreyi üfledi. Popçu, promil sınırını aşmayınca rahat bir nefes aldı.

Üffflediler!
Popçu Kenan Doğulu, önceki gece eşi Beren Saat'le Etiler'de yapılan rutin polis kontrolüne takıldı. Polislerin alkolmetreyi üfletmek istediği popçu, "Gazetecilerin önünde üflemek istemiyorum, bırakın gidelim" dedi. Kenan Doğulu, birkaç kez cihazı üflese de istenildiği gibi yapmadı. 4. denemesinde başarılı olan Doğulu, 0.47 promil alkollü çıktı.

Promil limitini aşmadığı için hakkında herhangi bir işlem yapılmayan ünlü popçu, rahat bir nefes aldı. Eşi Beren Saat'le birlikte emniyet kemeri takılması kuralına da uyan , "İyi çalışmalar" diyerek oradan ayrıldı. Güzel oyuncu ise yeni projesiyle ilgili sorulara yanıt vermedi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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