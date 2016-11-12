Üffflediler!

Popçu Kenan Doğulu, önceki gece eşi BerenSaat'le Etiler'de yapılan rutin polis kontrolünetakıldı. Polislerin alkolmetreyi üfletmek istediğipopçu, "Gazetecilerin önünde üflemekistemiyorum, bırakın gidelim" dedi. KenanDoğulu, birkaç kez cihazı üflese de istenildiği gibiyapmadı. 4. denemesinde başarılı olan Doğulu,0.47 promil alkollü çıktı.
Promil limitini aşmadığı için hakkındaherhangi bir işlem yapılmayan ünlü popçu, rahat birnefes aldı. Eşi Beren Saat'le birlikte emniyet kemeritakılması kuralına da uyan Kenan Doğulu, "İyiçalışmalar" diyerek oradan ayrıldı. Güzel oyuncu iseyeni projesiyle ilgili sorulara yanıt vermedi.
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