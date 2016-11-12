Turne arkadaşı Messi

Başarılı komedyen Ata Demirer, önceki akşam Cihangir'deydi. Bir süredir turne ve film çekimleri nedeniyle İstanbul'dan uzak olan Demirer, "Buralara alışmaya çalışıyorum" dedi. Dünya turnesine çıkacağı söylenen komedyen, espriyi de patlattı: "Evet arkadaşlar, turneye Messi ile çıkacağız."