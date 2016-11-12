Süperstar davet

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Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan, 2009 yılında villasını işadamı Edip Şakru'ya 3 milyon 750 bin dolara sattı. Ancak villaya yasaya aykırı tadilat yapılması nedeniyle dava açıldı. Villanın eski sahibi Pekkan ve işadamı Şakru hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'na aykırı şekilde düzenlemeler yapmak suçlamasıyla kaçak inşaat soruşturması başlatıldı. Ünlü sanatçı, 4 duruşmaya da katılmayıp avukatı aracılığıyla mahkemeye sağlık raporu sundu. Pekkan, 5'inci duruşmaya da katılmayınca mahkeme heyeti zorla getirilmesine karar verdi. Mahkeme başkanı, Pekkan'ı eleştirerek, "Vatandaş duruşma salonuna geliyorsa Ajda hanım da gelecek" dedi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Gazete
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