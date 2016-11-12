Yol Durumu
  1. Kaçacak bir şey yok
  2. Fırsat bildi!

Kural arazide!

kural arazide!
Ahmet Kural da birçok ünlü gibi ekstrem sporlara merak sardı. Sempatik oyuncu, önceki gün arkadaşları ve eğitmeniyle İstanbul'a yakın arazilik bir alanda motocross yaptı.

Arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafın altına "Arazi olduk" notu düşen 'ın motocross'a birkaç ay önce merak sardığı öğrenildi. Kural, bu spor için de motosiklet satın aldı.
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar