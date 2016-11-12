kural arazide!

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Ahmet Kural da birçok ünlü gibi ekstrem sporlara merak sardı. Sempatik oyuncu, önceki gün arkadaşları ve eğitmeniyle İstanbul'a yakın arazilik bir alanda motocross yaptı.
Arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafın altına "Arazi olduk" notu düşen Ahmet Kural'ın motocross'a birkaç ay önce merak sardığı öğrenildi. Kural, bu spor için de motosiklet satın aldı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Gazete
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