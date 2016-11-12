Kara Para Aşk Etiyopya’da

Yayınlandığı birçok ülkede milyonlarca izleyiciyi ekran başına çeken Türk dizileri, Etiyopya halkının da beğenisini kazandı. Özellikle Ortadoğu'dabüyük hayran kitlelerinesahip başrollerini TubaBüyüküstün, EnginAkyürek ve ErkanCan gibi isimlerinpaylaştığı 'Kara ParaAşk' dizisi ilk sırada yer aldı. Başkent Addis Ababa'daki evinde eşi ve kızıyla dizi seyreden devlet memuru Wessenyelehe Tilahun, "Her akşam Türk insanının kültürüne, topraklarına heyecan verici bir yolculuk yapıyoruz" dedi. Tilahun'un 18 yaşındaki kızı Betel ise "En büyük hayallerimdenbiri, Türk dizilerinden tanıdığımyıldızlar şehri İstanbul'ugörebilmek" diye konuştu.
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