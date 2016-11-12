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Kara Para Aşk Etiyopya’da
Yayınlandığı birçok ülkede milyonlarca izleyiciyi ekran başına çeken Türk dizileri, halkının da beğenisini kazandı. Özellikle Ortadoğu'da büyük hayran kitlelerine sahip başrollerini Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek ve Erkan Can gibi isimlerin paylaştığı 'Kara Para Aşk' dizisi ilk sırada yer aldı. Başkent Addis Ababa'daki evinde eşi ve kızıyla dizi seyreden devlet memuru Wessenyelehe Tilahun, "Her akşam Türk insanının kültürüne, topraklarına heyecan verici bir yolculuk yapıyoruz" dedi. Tilahun'un 18 yaşındaki kızı Betel ise "En büyük hayallerimden biri, Türk dizilerinden tanıdığım yıldızlar şehri İstanbul'u görebilmek" diye konuştu.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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