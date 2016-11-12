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Kaçacak bir şey yok

Kaçacak bir şey yok
Özlem Yıldız, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda eğlendi. Yanında kadın arkadaşı olmasına rağmen mekanı arka kapıdan terk eden Yıldız, yine de gazetecilerce görüntülendi. , "Neden arka kapıdan kaçtınız" sorusu karşısında "Kaçacak bir şey yoktu. Bu kapı bana yakındı, buradan çıktım" dedi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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