Kaçacak bir şey yok

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Özlem Yıldız, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda eğlendi. Yanında kadın arkadaşı olmasına rağmen mekanı arka kapıdan terk eden Yıldız, yine de gazetecilerce görüntülendi. Özlem Yıldız, "Neden arka kapıdan kaçtınız" sorusu karşısında "Kaçacak bir şey yoktu. Bu kapı bana yakındı, buradan çıktım" dedi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Gazete
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