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Güldüren soru

Güldüren soru
Burcu Kara ile yönetmen eşi Fırat Parlak, önceki akşam Nişantaşı'nda mutfak alışverişi yaptı. Kara, gazetecilerin "Ne zaman çocuk sahibi olacaksınız?" sorusu karşısında "Bu tarz soruları Fırat Bey'e sorun, o bu tür soruları çok sever" dedi. 'nın bu yanıtı karşısında eşi utanarak gülümsedi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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