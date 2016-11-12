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Gözü gibi bakıyor

Gözü gibi bakıyor
Beşiktaşlı Caner Erkin aşkıyla gündem olan Şükran Ovalı, önceki gün İstinyePark'taydı. Buradaki bir et restoranına uğrayan güzel oyuncu, sakatlık dönemi yaşayan futbolcu sevgilisine ilik suyu aldı. Caner Erkin'e gözü gibi bakan , yine Beşiktaşlılar'ın gönlünü kazandı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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