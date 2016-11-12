Gecelerde Tuba şov

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Uzun süredir İstanbul gecelerinde görmeye alışkın olmadığımız Tuba Büyüküstün, ortaya bir çıktı pir çıktı! Güzel oyuncu, önceki akşam arkadaşlarıyla Taksim'deydi.
Mekan çıkışı şoförlü aracında görüntülenen Tuba Büyüküstün, süper minisiyle adeta şov yaptı. Güzel oyuncunun, telefonda uzun uzun kiminle konuştuğu ise merak konusu oldu.
Doğan SAVAŞ
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Gazete
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