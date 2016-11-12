Fırsat bildi!

Ünlü manken Ebru Şallı, önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Şallı, her zamanki gibi fit hali ile dikkat çekti. Güzel sunucunun oğulları Beren ve Pars AVM'deki oyun salonunda oyun oynarken Ebru Şallı da "Fırsat bu fırsat" diyerek kısa bir alışveriş turu attı.