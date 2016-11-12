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Evlilik aşkı öldürmez

Evlilik aşkı öldürmez
Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün kendi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak ile Zorlu AVM'deydi. Mağazaları el ele gezen ünlü çift, romantik halleriyle "Evlilik aşkı öldürmez" dedirtti. ve , yemek sonrasında sinema bölümüne geçerek 'Julieta' filmini izledi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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