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Çocuk için yeter dedi

İkinci bebeğine hamile olan , ‘Yeter’den ayrıldı. Güzel oyuncu, hem ekipteki dostlarına hem de sevenlerine teşekkür etti.

Çocuk için yeter dedi
Pelin Karahan, 2 sezondur rol aldığı atv'nin sevilen dizisi 'Yeter'den ayrıldı. İkinci bebeğine hamile olan güzel oyuncu, ayrılık kararını instagram'da duyurdu. , "Bu hem bir veda, hem bir teşekkür, hem de güzel başlangıçların mesajı olsun" diye başladığı mektubuna şöyle devam etti:

"Bu dizim sayesinde sağlam dostluklar edindiğim, güzel anılar paylaştığım tüm oyuncu ve set ekibi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Her zaman bana destek oldunuz, bana hep iyi baktınız. Ve tabii beni hep destekleyen 10 yıldır beni işlerimde hep takip eden izleyicilerimiz; iyi ki varsınız."
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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