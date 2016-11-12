Çocuk için yeter dedi

Pelin Karahan,2 sezondur rol aldığı atv'ninsevilen dizisi 'Yeter'denayrıldı. İkinci bebeğinehamile olan güzel oyuncu,ayrılık kararını instagram'daduyurdu. Pelin Karahan,"Bu hem bir veda, hembir teşekkür, hem degüzel başlangıçlarınmesajı olsun" diye başladığımektubuna şöyle devam etti:
"Bu dizim sayesindesağlam dostluklar edindiğim,güzel anılar paylaştığımtüm oyuncu ve set ekibiarkadaşlarıma çok teşekkürederim. Her zaman banadestek oldunuz, banahep iyi baktınız. Ve tabiibeni hep destekleyen 10yıldır beni işlerimde heptakip eden izleyicilerimiz;iyi ki varsınız."
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