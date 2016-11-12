Bonkör enişte!

Yardımsever Arda Turan bu kez bir taşla iki kuş vurdu... Yıldız futbolcu, müstakbel baldızının diyabetli çocuklar için satacağı tabloların büyük bir kısmını aldı. Kesenin ağzını açan Turan, hem minikleri hem de Doğan Ailesi’ni mutlu etti.
Sadece futbol kariyeriyle değil yardımsever kişiliğiyle de tüm Türkiye'nin gururu olan Arda Turan, gönlünün zenginliğini yine konuşturdu... Yıldız futbolcu, yaptığı son yardımıyla da bir taşla iki kuş vurmayı başardı. 2015 Mayıs'ından beri AslıhanDoğan'la aşk yaşayan Arda Turan, müstakbel baldızının harekete geçtiği bir sosyal sorumlulukprojesine destek verdi. Yıldız futbolcu, bu projeyi duyar duymaz Dilahan Doğan'ın diyabet hastasıçocuklar yararına satışa sunacağıtablolarından satın aldı.
YARDIMIN EFENDİSİ
Arda Turan'ın bunun için de normal değerinden daha fazlapara ödediği öğrenildi. 14 Kasım'da sergilenecektabloların büyük bir kısmına sahip olduğu konuşulan Turan, bu hareketiyle hem diyabetli miniklere hizmet veren dernek yetkililerini hem de Doğan Ailesi'nin gönlünü kazandı. Sevgilisinin yaptığı jest karşısında Aslıhan Doğan dahavalara uçtu. Bu arada Arda Turan, müstakbel baldızının geçtiğimiz yıl açtığı resimgalerisinin de ilk müşterisiolmuş ve sosyetik sevgilisiyle yaşadığı Barcelona'daki dilleredestan villasına buradan 3 tablosatın almıştı.
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