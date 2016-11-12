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Bonkör enişte!

Yardımsever bu kez bir taşla iki kuş vurdu... Yıldız futbolcu, müstakbel baldızının diyabetli çocuklar için satacağı tabloların büyük bir kısmını aldı. Kesenin ağzını açan Turan, hem minikleri hem de Doğan Ailesi’ni mutlu etti.

Bonkör enişte!
Sadece futbol kariyeriyle değil yardımsever kişiliğiyle de tüm Türkiye'nin gururu olan Arda Turan, gönlünün zenginliğini yine konuşturdu... Yıldız futbolcu, yaptığı son yardımıyla da bir taşla iki kuş vurmayı başardı. 2015 Mayıs'ından beri Aslıhan Doğan'la aşk yaşayan , müstakbel baldızının harekete geçtiği bir sosyal sorumluluk projesine destek verdi. Yıldız futbolcu, bu projeyi duyar duymaz Dilahan Doğan'ın diyabet hastası çocuklar yararına satışa sunacağı tablolarından satın aldı.

YARDIMIN EFENDİSİ
Arda Turan'ın bunun için de normal değerinden daha fazla para ödediği öğrenildi. 14 Kasım'da sergilenecek tabloların büyük bir kısmına sahip olduğu konuşulan Turan, bu hareketiyle hem diyabetli miniklere hizmet veren dernek yetkililerini hem de Doğan Ailesi'nin gönlünü kazandı. Sevgilisinin yaptığı jest karşısında Aslıhan Doğan da havalara uçtu. Bu arada Arda Turan, müstakbel baldızının geçtiğimiz yıl açtığı resim galerisinin de ilk müşterisi olmuş ve sosyetik sevgilisiyle yaşadığı Barcelona'daki dillere destan villasına buradan 3 tablo satın almıştı.

Halil ÇİLİNGİR
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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