Bebekli alışveriş

Güzel oyuncu Zeynep Beşerler, önceki gün 5 aylık oğlu Kerem İçgören ile Akmerkez'de alışveriş turuna çıktı. Beşerler, oğluyla böyle mutluluk pozu verirken hayranlarıyla da şu müjdeli haberi paylaştı: "2017'nin ilk ayında sinema filmi ve bir diziyle karşınızdayım."