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Bebekli alışveriş

Bebekli alışveriş
Güzel oyuncu Zeynep Beşerler, önceki gün 5 aylık oğlu Kerem İçgören ile Akmerkez'de alışveriş turuna çıktı. Beşerler, oğluyla böyle mutluluk pozu verirken hayranlarıyla da şu müjdeli haberi paylaştı: "2017'nin ilk ayında sinema filmi ve bir diziyle karşınızdayım."
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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