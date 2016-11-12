Aşka yorum yok

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Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, önceki akşam tek başına Bebek'te görüntülendi. Faslı güzel İmane Elbani ile aşk yaşadığı sosyal medyadaki paylaşımları ile ortaya çıkan Yıldırım, "Arkadaşlar böyle özel konuları konuşmayalım" diyerek oradan ayrıldı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Gazete
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