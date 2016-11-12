Ağzını bıçak açmadı!

Ebru Gündeş, bomba iddiaların ardından dün ilk kez havalimanında görüntülendi. Sorular karşısında tek kelime etmeyen sanatçının, Reza Zarrab’ın evlilik hediyesi olan tektaşı da yeniden taktığı görüldü...
Futbolcu Ufuk Ceylan ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Gündeş, bu iddialardan sonra ilk kez görüntülendi. Kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapan ve aşkiddiasını kesin bir dille yalanlayanEbru Gündeş, Kıbrıs'taki konserine gitmek üzere soluğu önceki gün AtatürkHavalimanı'nda aldı.
'BOŞANMA DAVASI YOK'
Yavru Vatan'a gitmek için bugüne kadar hep işadamı eşi Reza Zarrab'ınözel uçağını kullanan ünlü sanatçı, bir süredir bu özel jeti kullanmıyordu. Dün de Kıbrıs'a gitmek için tarifeli uçağıtercih eden Ebru Gündeş, işlemlerini yaptırmak için diğer tüm yolcular gibisırada bekledi. Yolculuk öncesi kuyruğagiren Gündeş, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında tek bir kelime dahi etmedi. Adeta basın mensuplarıyla tıp oynayan ünlü sanatçının menajeri ise gazetecilerin yanına gelip "Lütfen arkadaşlar, EbruHanım'ı rahatsız etmeyin. Sadece şunusöyleyebilirim; her iki tarafın da açtığıbir boşanma davası yok" dedi. Bu arada Reza Zarrab'tan boşanacağınadair çıkan haberler sonrası ABD'de tutuklu bulunan eşinin kendisine evlilikhediyesi olarak aldığı yaklaşık 500 binliralık tektaşı çıkaran Ebru Gündeş'in pırlanta yüzüğü yeniden takmış olması da gözden kaçmadı.
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