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Ağzını bıçak açmadı!

, bomba iddiaların ardından dün ilk kez havalimanında görüntülendi. Sorular karşısında tek kelime etmeyen sanatçının, Reza Zarrab’ın evlilik hediyesi olan tektaşı da yeniden taktığı görüldü...

Ağzını bıçak açmadı!
Futbolcu Ufuk Ceylan ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Gündeş, bu iddialardan sonra ilk kez görüntülendi. Kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapan ve aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan , Kıbrıs'taki konserine gitmek üzere soluğu önceki gün Atatürk Havalimanı'nda aldı.

'BOŞANMA DAVASI YOK'
Yavru Vatan'a gitmek için bugüne kadar hep işadamı eşi Reza Zarrab'ın özel uçağını kullanan ünlü sanatçı, bir süredir bu özel jeti kullanmıyordu. Dün de Kıbrıs'a gitmek için tarifeli uçağı tercih eden Ebru Gündeş, işlemlerini yaptırmak için diğer tüm yolcular gibi sırada bekledi. Yolculuk öncesi kuyruğa giren Gündeş, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında tek bir kelime dahi etmedi. Adeta basın mensuplarıyla tıp oynayan ünlü sanatçının menajeri ise gazetecilerin yanına gelip "Lütfen arkadaşlar, Ebru Hanım'ı rahatsız etmeyin. Sadece şunu söyleyebilirim; her iki tarafın da açtığı bir boşanma davası yok" dedi. Bu arada Reza Zarrab'tan boşanacağına dair çıkan haberler sonrası ABD'de tutuklu bulunan eşinin kendisine evlilik hediyesi olarak aldığı yaklaşık 500 bin liralık tektaşı çıkaran Ebru Gündeş'in pırlanta yüzüğü yeniden takmış olması da gözden kaçmadı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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