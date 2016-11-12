Afrika yolcusu!

Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'teydi. Yapımcılardan dizi ve reklam teklifi alan sosyetik güzel, "Bu sektörde olmayı düşünmüyorum ve artık çekilmekten de çok sıkıldım. Afrika'ya kaçacağım" diye espri yaptı.



Aydın HAMZA