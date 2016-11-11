Yıldırım aşkı

Türkiye'nin yanı sıra Arap dünyasındada büyük üne sahip olan Murat Yıldırım,gönlünü Faslı güzel İmane Elbani'ye kaptırdı.Uzun süredir kalbini aşka kapatan Yıldırım'ın yeniaşkı ise ikilinin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla günyüzüne çıktı. Geçen hafta "Umudunuz olmadankorkularınızı yenemezsiniz" sözünü instagramhesabından paylaşan Elbani'ye aşkı Yıldırım, gülemojisiyle yorum yaptı.
INSTAGRAM'DA AŞKA GELDİLER...
Dikkatlerden kaçmayan bu detay yakışıklı oyuncu ile Faslı güzelin aşkını gözler önüne serdi. Sosyal medya paylaşımlarından geçen hafta aynı tarihlerdeAmerika'da oldukları öğrenilen ve baş başaromantik bir tatil yaptıkları iddia edilen ikiliden Yıldırım, dün aşka geldi… İnstagram hesabında "Aşkve sevgiden yoksun yürek dilsiz kalır" sözünü paylaşan oyuncu, sevgilisini de etiketlemeyi ihmal etmedi. Aşkının paylaşımını kendi sayfasında yeniden paylaşan Faslı güzel de Yıldırım'ı etikeleyerek "Ebediaşk!" diye yazdı. İkilinin sosyal medyadaki ilan-ı aşkına yakışıklı oyuncunun takipçilerinden ise yorum yağdı.
KALBİFAS'TAATIYOR
İş için sık sık yurt dışına giden ve bu ziyaretleri sırasında İmane Elbani ile tanışan Murat Yıldırım, 2014'te boşandığı Burçin Terzioğlu'ndan sonra kalbini aşka kapatmıştı.
İmane Elbani, Murat Yıldırım'ın bu paylaşımını kendi hesabından tekrar yayınladı. Faslı güzel, paylaşımının altına da ünlü oyuncuya ilan-ı aşk etmeden geçemedi.
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