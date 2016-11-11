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Yıldırım aşkı

, uzun süren aşk orucunu bozdu. Ünlü oyuncu, gönlünü kaptırdığı Faslı oyuncu ’yle olan aşkını sosyal medyadan açıklayarak gündem oldu

Yıldırım aşkı
Türkiye'nin yanı sıra Arap dünyasında da büyük üne sahip olan Murat Yıldırım, gönlünü Faslı güzel İmane Elbani'ye kaptırdı. Uzun süredir kalbini aşka kapatan Yıldırım'ın yeni aşkı ise ikilinin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gün yüzüne çıktı. Geçen hafta "Umudunuz olmadan korkularınızı yenemezsiniz" sözünü instagram hesabından paylaşan Elbani'ye aşkı Yıldırım, gül emojisiyle yorum yaptı.

INSTAGRAM'DA AŞKA GELDİLER...
Dikkatlerden kaçmayan bu detay yakışıklı oyuncu ile Faslı güzelin aşkını gözler önüne serdi. Sosyal medya paylaşımlarından geçen hafta aynı tarihlerde Amerika'da oldukları öğrenilen ve baş başa romantik bir tatil yaptıkları iddia edilen ikiliden Yıldırım, dün aşka geldi… İnstagram hesabında "Aşk ve sevgiden yoksun yürek dilsiz kalır" sözünü paylaşan oyuncu, sevgilisini de etiketlemeyi ihmal etmedi. Aşkının paylaşımını kendi sayfasında yeniden paylaşan Faslı güzel de Yıldırım'ı etikeleyerek "Ebedi aşk!" diye yazdı. İkilinin sosyal medyadaki ilan-ı aşkına yakışıklı oyuncunun takipçilerinden ise yorum yağdı.



KALBİ FAS'TA ATIYOR
İş için sık sık yurt dışına giden ve bu ziyaretleri sırasında ile tanışan , 2014'te boşandığı Burçin Terzioğlu'ndan sonra kalbini aşka kapatmıştı.



İmane Elbani, Murat Yıldırım'ın bu paylaşımını kendi hesabından tekrar yayınladı. Faslı güzel, paylaşımının altına da ünlü oyuncuya ilan-ı aşk etmeden geçemedi.
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