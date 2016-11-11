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Taylan’ın gençlik iksiri

Taylan’ın gençlik iksiri
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, önceki gün Cihangir'de genç aşkıyla yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Taylan'ın eski eşi Ayçin İnci'ye benzerliğiyle dikkat çeken gizemli güzel, gazetecileri görünce panik yaptı. Taylan ise yeni sevgilisinin elinden tutup hızla uzaklaşırken sorular karşısında ise sessiz kaldı.

AYDIN HAMZA
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