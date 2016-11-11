Sibel’e candan koruma

Türk Sanat Müziği'nin başarılı ismi Sibel Can, önceki akşam eski eşi Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir'le İstinyePark'taydı. Oğlu için alışverişe çıktıklarını söyleyen Can, alışverişin ardından kahve keyfi yaptı. Anne-oğul çıkışta basına poz verirken 16 yaşındaki Emir'in annesinin boyunu geçmesi "Can'a yakın koruma" esprisi yaptırdı.