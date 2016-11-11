Özge’ye veto!

Güzel manken ÖzgeUlusoy, müstakbelkayınvalidesi ArzuSabancı'dan veto üstüneveto yiyor. Geçtiğimiz haftaaşkı Hacı Sabancı'nındüzenlediği davete kendisiylebir araya gelmek istemeyenArzu Hanım'dan dolayıkatılmayan Ulusoy, kuralbozmadı! Güzel mankenönceki gün de yakındostu Pelin Kaya'nın evsahipliğinde gerçekleştirilendavete gitmedi.
ASLIŞAH'A İLGİ...
Bugüne kadar ArzuSabancı ile aynı ortamdabulunmayan Ulusoy'unbu davete de katılmamasıakıllara "Özge, bilerekmi davete icabet etmediyoksa Sabancı, evsahibinden Ulusoy'u davetetmemesini mi ricaetti?" sorusunu getirdi.Arzu Sabancı, aynıdavette ortanca oğluHakan Sabancı'ylaayrılan AslışahAlkoçlar'la iseyakından ilgilendi.Sabancı'nın oğlununihanetiyle şok olan Alkoçlar'aüzüntüsünü dile getirdiğide öğrenildi.
* Arzu Sabancı, ortanca oğluyla ilişkisi kısa bir süre önce sona eren Aslışah Alkoçlar'la halen görüşürken büyük oğlu Hacı'nın aşkı Özge Ulusoy'la bir araya gelmiyor...
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