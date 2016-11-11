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Özge’ye veto!

Model , önceki gün yakın bir dostunun etkinliğine gitmedi. Aynı davete ’nın katılması ise ‘Özge yine veto mu yedi?’ dedirtti!

Özge’ye veto!
Güzel manken Özge Ulusoy, müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'dan veto üstüne veto yiyor. Geçtiğimiz hafta aşkı Hacı Sabancı'nın düzenlediği davete kendisiyle bir araya gelmek istemeyen Arzu Hanım'dan dolayı katılmayan Ulusoy, kural bozmadı! Güzel manken önceki gün de yakın dostu Pelin Kaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete gitmedi.

ASLIŞAH'A İLGİ...
Bugüne kadar Arzu Sabancı ile aynı ortamda bulunmayan Ulusoy'un bu davete de katılmaması akıllara "Özge, bilerek mi davete icabet etmedi yoksa Sabancı, ev sahibinden Ulusoy'u davet etmemesini mi rica etti?" sorusunu getirdi. , aynı davette ortanca oğlu Hakan Sabancı'yla ayrılan Aslışah Alkoçlar'la ise yakından ilgilendi. Sabancı'nın oğlunun ihanetiyle şok olan Alkoçlar'a üzüntüsünü dile getirdiği de öğrenildi.


* Arzu Sabancı, ortanca oğluyla ilişkisi kısa bir süre önce sona eren Aslışah Alkoçlar'la halen görüşürken büyük oğlu Hacı'nın aşkı Özge Ulusoy'la bir araya gelmiyor...

DOĞAN SAVAŞ
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