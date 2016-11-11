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Kampa girdi

Kampa girdi
Sözleri 'ya, müziği 'a ait olan 'Havam Yerinde' şarkısıyla müzik listelerini sallayan Aleyna Dalveren, yeni parçası için stüdyoya girdi. İmajı için çalışmalara başlayan yerli Britney Spears, spora ağırlık verdi. Haftada 10 saat antrenman yapan şarkıcı "Spor tutkunuyum" dedi.
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