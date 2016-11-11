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Hülya style

Hülya style
Şu sıralar hayatını anlatan filmi 'Selfie'nin çekimlerini sürdüren Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark AVM'deydi. Kısacık kestirdiği ve sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çeken 53 yaşındaki Avşar Kızı, genç kızlara taş çıkardığını bir kez daha ispatladı.
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