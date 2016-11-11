Hem sportif hem büyüleyici

25 / 17
21 / 10
15 / 3
3 / -9
18 / 8
22 / 10
16 / 4
23 / 17
14 / -2
19 / 11
23 / 12
22 / 10
20 / 7
22 / 4
16 / 1
20 / 10
17 / 3
13 / 2
14 / 4
20 / 5
22 / 11
19 / 15
18 / 2
17 / 3
21 / 9
22 / 5
17 / 8
19 / 10
19 / 4
19 / 3
14 / -2
17 / 5
21 / 9
20 / 15
17 / 5
17 / 6
22 / 14
14 / 2
18 / 4
20 / 14
22 / 15
22 / 15
20 / 8
18 / 6
12 / -4
16 / 3
19 / 4
17 / 5
19 / 10
17 / 7
21 / 12
21 / 12
19 / 6
15 / 5
19 / 8
21 / 12
19 / 11
24 / 17
19 / 8
16 / 4
16 / 6
17 / 6
20 / 14
24 / 15
20 / 13
21 / 12
19 / 14
21 / 10
17 / 13
18 / 5
23 / 11
19 / 11
20 / 13
20 / 10
20 / 14
19 / 4
16 / 4
15 / 1
20 / 13
14 / 4
19 / 12
Stil danışmanı Ece Sükan, önceki akşam düzenlenen Adidas Future House davetinde boy gösterdi. Spor tarzıyla dikkat çeken Sükan, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Sükan, İlhan Erşahin ve Lale Kardeş'in sahne aldığı gecede doyasıya eğlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.