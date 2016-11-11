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Hem sportif hem büyüleyici

Hem sportif hem büyüleyici
Stil danışmanı Ece Sükan, önceki akşam düzenlenen Adidas Future House davetinde boy gösterdi. Spor tarzıyla dikkat çeken Sükan, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Sükan, İlhan Erşahin ve Lale Kardeş'in sahne aldığı gecede doyasıya eğlendi.
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