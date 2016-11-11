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Feridun görücüye çıktı

Feridun görücüye çıktı
Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği 'Benim Adım Feridun' adlı filmin galası, önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Gecede filmin başrol oyuncuları Özge Borak, Büşra Pekin ve Halil Sezai de hazır bulundu. Kahkaha dolu film, herkesten tam not aldı. Filmde 'Hayal' adlı karakteri canlandıran , "Çağan Irmak'la çalışmak hayalimdi. Hayalim gerçekleştiği için mutluyum" dedi.

Filmin başrol oyuncuları , Büşra Pekin ve , film gösteriminin ardından gelen tebrikleri tek tek kabul etti.
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