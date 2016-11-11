Feridun görücüye çıktı

Yönetmenliğini ÇağanIrmak'ın üstlendiği 'Benim AdımFeridun' adlı filmin galası, öncekiakşam Kanyon'da yapıldı. Gecedefilmin başrol oyuncuları Özge Borak,Büşra Pekin ve Halil Sezai dehazır bulundu. Kahkaha dolu film,herkesten tam not aldı. Filmde'Hayal' adlı karakteri canlandıranBüşra Pekin, "Çağan Irmak'laçalışmak hayalimdi. Hayalimgerçekleştiği için mutluyum" dedi.
Filmin başrol oyuncuları Özge Borak, Büşra Pekin ve Halil Sezai, film gösteriminin ardından gelen tebrikleri tek tek kabul etti.
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