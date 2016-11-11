"Evet Ebru’nun evine gittim"

Ebru Gündeş’le adı aşk iddiasına karışan kaleci, ünlü sanatçının Bodrum ve Kandilli’deki evine gittiğini itiraf etti. Ufuk Ceylan, ‘Yanlış anlaşılabilir diyerek bu konuyu ilk başta açıklamadım’ dedi...
TAKVİM, başarılı şarkıcı EbruGündeş'le kaleci Ufuk Ceylan'ınyasakaşk yaşadığı iddialarınınortaya atılmasının ardından cevapbekleyen soruları sordu. Ceylan'danbeklenen yanıt dün geldi. Basınaçıklamasında "Ebru Gündeş'i sadecesahnede 3 kere dinledim, 1 kere dekulisinde ziyaret ettim" diyen ünlükaleci, bu kez çark etti...
ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIYOR...
'Duymayan Kalmasın' programının sunucusu Seren Serengil, telefonda görüştüğü Ceylan'ın "Evet, Gündeş'inBodrum'daki villası ve Kanlıca'dakiyalısına gittim" dediğini açıkladı... Serengil, bu ziyaretlerde yanında Deryaile Hakan Balta'nın da yer aldığını veamacının sadece Gündeş'in üzüntüsünüpaylaşmak olduğunu söyleyen Ceylan'a, "Ebru Gündeş'in evine gittiğini nedenbasın açıklamasında belirtmedin?" diye sordu. Ufuk Ceylan'ın yanıtı ise şöyleydi: "Ebru Gündeş, pırlanta gibi birkadın. Açıklamamda Gündeş'i ziyaretettiğimi söyledim; ancak evine gittiğimisöylemeyi uygun görmedim. Çünküyanlış anlaşılabileceğini düşündüm."
DERYA BALTA DA KONUŞTU
Ceylan'ın itirafının ardından Gündeş'in de benzer bir açıklama yapması gerektiğini söyleyen Serengil, "Keşke Ebru Gündeş 'Evimi kameralar çekiyor ve böyle bir şey yaşanmadı' şeklinde bir açıklamayapmasaydı" dedi. İkiliyi tanıştırdığı iddia edilen Derya Balta da sessizliğini bozdu. Gündeş'le Ceylan'ı tanıştırdığını kabuleden Balta, kesinlikle Reza Zarrab'ınuçağına binmediklerini ve kendilerininözel uçak kiraladığını dile getirdi. İddiaları sert bir dille yalanlayan Balta, Ceylan ile Gündeş arasında aşk yaşandığını ispatlayan bir fotoğrafın ortaya çıkması halinde de ülkeyi terk edeceğini söyledi.
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