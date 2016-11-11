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"Evet Ebru’nun evine gittim"

’le adı iddiasına karışan kaleci, ünlü sanatçının Bodrum ve Kandilli’deki evine gittiğini itiraf etti. , ‘Yanlış anlaşılabilir diyerek bu konuyu ilk başta açıklamadım’ dedi...

Evet Ebru’nun evine gittim
TAKVİM, başarılı şarkıcı Ebru Gündeş'le kaleci Ufuk Ceylan'ın yaşadığı iddialarının ortaya atılmasının ardından cevap bekleyen soruları sordu. Ceylan'dan beklenen yanıt dün geldi. Basın açıklamasında "Ebru Gündeş'i sadece sahnede 3 kere dinledim, 1 kere de kulisinde ziyaret ettim" diyen ünlü kaleci, bu kez çark etti...

ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIYOR...
'Duymayan Kalmasın' programının sunucusu Seren Serengil, telefonda görüştüğü Ceylan'ın "Evet, Gündeş'in Bodrum'daki villası ve Kanlıca'daki yalısına gittim" dediğini açıkladı... Serengil, bu ziyaretlerde yanında Derya ile Hakan Balta'nın da yer aldığını ve amacının sadece Gündeş'in üzüntüsünü paylaşmak olduğunu söyleyen Ceylan'a, "Ebru Gündeş'in evine gittiğini neden basın açıklamasında belirtmedin?" diye sordu. 'ın yanıtı ise şöyleydi: "Ebru Gündeş, pırlanta gibi bir kadın. Açıklamamda Gündeş'i ziyaret ettiğimi söyledim; ancak evine gittiğimi söylemeyi uygun görmedim. Çünkü yanlış anlaşılabileceğini düşündüm."

DERYA BALTA DA KONUŞTU
Ceylan'ın itirafının ardından Gündeş'in de benzer bir açıklama yapması gerektiğini söyleyen Serengil, "Keşke Ebru Gündeş 'Evimi kameralar çekiyor ve böyle bir şey yaşanmadı' şeklinde bir açıklama yapmasaydı" dedi. İkiliyi tanıştırdığı iddia edilen Derya Balta da sessizliğini bozdu. Gündeş'le Ceylan'ı tanıştırdığını kabul eden Balta, kesinlikle Reza Zarrab'ın uçağına binmediklerini ve kendilerinin özel uçak kiraladığını dile getirdi. İddiaları sert bir dille yalanlayan Balta, Ceylan ile Gündeş arasında aşk yaşandığını ispatlayan bir fotoğrafın ortaya çıkması halinde de ülkeyi terk edeceğini söyledi.

Gündeş, basın açıklamasında 7/24 kameralarla izlenen bir hayat sürdüğünü söyleyerek yasak aşkı yalanlamıştı.


* Ceylan, 'in evine bir teselli ziyareti amacıyla gittiğini söyledi.


* Hakan Balta'nın eşi Derya Hanım da dün suskunluğunu bozdu.
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