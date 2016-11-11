Eski eşe mesaj

Popçu Emre Altuğ, önceki akşam arkadaşıyla Karaköy'de sohbetteydi. Altuğ, eski eşi ve oğullarının annesi Çağla Şıkel'in bir işadamıyla aşk yaşadığı iddiaları hatırlatılınca şöyle dedi: "Biz iki yıl önce ayrıldık. Bu yüzden Çağla istediğiyle istediği şeyi yaşayabilir. Bizim için çocuklarımız önemli ve onlar için dostluk sürecek."