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Eski eşe mesaj

Eski eşe mesaj
Popçu Emre Altuğ, önceki akşam arkadaşıyla Karaköy'de sohbetteydi. Altuğ, eski eşi ve oğullarının annesi Çağla Şıkel'in bir işadamıyla aşk yaşadığı iddiaları hatırlatılınca şöyle dedi: "Biz iki yıl önce ayrıldık. Bu yüzden Çağla istediğiyle istediği şeyi yaşayabilir. Bizim için çocuklarımız önemli ve onlar için dostluk sürecek."
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