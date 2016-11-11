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Çağla’nın kahramanları

Çağla’nın kahramanları
Güzel manken Çağla Şıkel, önceki gün çocukları Kuzey ve Uzay'la geldiği Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. AVM'de her zaman oğullarıyla boy gösteren Şıkel'i görenler "Çağla'nın kahramanları yine yanında" diye espri yaptı. Şıkel, daha sonra oğullarıyla birlikte Funloft'ta oyunlar oynayıp keyifli saatler geçirdi. Anne ve oğullarının eğlencesi yemekle son buldu...
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