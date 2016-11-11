Brad Pitt aklandı

Hollywood'un ünlü çifti Angelina Jolie ile Brad Pitt, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı, sular durulmadı. Öfkesine hakim olamayan Brad Pitt'in 2 ay önce bir uçuş sırasında 15 yaşındaki evlatlık oğlu Maddox'la kavga ederek ona şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Bunun üzerinePitt hakkındaçocuklarına sözlüve fiziksel şiddetuyguladığı iddiasıylasoruşturmaaçılmıştı. Yetkilileraktörün, şiddetuyguladığına dairherhangi bir kanıtbulunamadığınıbelirterek soruşturmayı sonlandırdı. Yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerinin ardından 2014'te evlenen çift, boşanma aşamasında 3'ü biyolojik 3'ü evlatlık olmak üzere 6 çocuklarının velayeti konusunda sorun yaşamıştı. Pitt, mahkemeye sunduğu boşanma dilekçesinde ortak velayet talebinde bulunmuştu. Jolie'nin avukatı da, velayetin annede kalması konusunda çiftin geçici anlaşmaya vardığını açıklamıştı.
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