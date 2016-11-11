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aklandı

Brad Pitt aklandı
Hollywood'un ünlü çifti Angelina Jolie ile , şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı, sular durulmadı. Öfkesine hakim olamayan Brad Pitt'in 2 ay önce bir uçuş sırasında 15 yaşındaki evlatlık oğlu Maddox'la kavga ederek ona şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Pitt hakkında çocuklarına sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Yetkililer aktörün, şiddet uyguladığına dair herhangi bir kanıt bulunamadığını belirterek soruşturmayı sonlandırdı. Yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerinin ardından 2014'te evlenen çift, boşanma aşamasında 3'ü biyolojik 3'ü evlatlık olmak üzere 6 çocuklarının velayeti konusunda sorun yaşamıştı. Pitt, mahkemeye sunduğu boşanma dilekçesinde ortak velayet talebinde bulunmuştu. Jolie'nin avukatı da, velayetin annede kalması konusunda çiftin geçici anlaşmaya vardığını açıklamıştı.
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