Aşk doludizgin

Yaklaşık 2 yıl önce aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ile MithatcanÖzer'in geçen ay "Aşk yeniden" dediğini TAKVİM ortaya çıkarmıştı. Yeniden bir araya gelen ve ortalarda görünmeyen ikili, geçtiğimiz akşam Casio G-Shock'un partisine birlikte katıldı. Ünlü çiftin, içeride samimibir şekilde eğlendiği öğrenildi.
Daha çok Mithatcan Özer'in evinde düzenlenen partilerde arkadaşlarıyla bir araya gelen Hazar Ergüçlü ile Özer, mekandan dayine ayrı ayrı çıkarak birlikte görüntü vermedi. Ancak ikilinin, gizlice sık sık görüştüğü öğrenildi...
* Mithatcan Özerile aynı partiyekatılan HazarErgüçlü, içeridesamimi olduğuÖzer'le birliktegörüntü vermedi.
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