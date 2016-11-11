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Aşk doludizgin

Aşk doludizgin
Yaklaşık 2 yıl önce aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ile Mithatcan Özer'in geçen ay "Aşk yeniden" dediğini TAKVİM ortaya çıkarmıştı. Yeniden bir araya gelen ve ortalarda görünmeyen ikili, geçtiğimiz akşam Casio G-Shock'un partisine birlikte katıldı. Ünlü çiftin, içeride samimi bir şekilde eğlendiği öğrenildi.

Daha çok 'in evinde düzenlenen partilerde arkadaşlarıyla bir araya gelen ile Özer, mekandan da yine ayrı ayrı çıkarak birlikte görüntü vermedi. Ancak ikilinin, gizlice sık sık görüştüğü öğrenildi...


* Mithatcan Özer ile aynı partiye katılan Hazar Ergüçlü, içeride samimi olduğu Özer'le birlikte görüntü vermedi.
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