Seren golü attı

TAKVİM'in Ebru Gündeş'le Başakşehirspor'un yedek kalecisi Ufuk Ceylan'ın yasak aşk yaşadığı iddialarını gündeme getirmesinin ardından taraflardan gelen açıklamalar soru işaretlerini gidermedi… İkilinin Temmuz'dan beri birlikte olduğunu öne süren Seren Serengil, dün yine çarpıcı açıklamalar yaptı. 'Duymayan Kalmasın' adlı programında bombaları patlatan Serengil, şunları söyledi:



'EBRU-UFUK KOMŞU OLACAK' İDDİASI

"Ufuk Ceylan, Gündeş'i hayatında sadece 3 kere sahnede dinlediğini açıkladı. Peki, Gündeş sadece hayranı olan birini Bodrum'daki evinde neden ağırladı? Ufuk'un Ebru Gündeş'in Bodrum'daki evine gittiğine yüzde yüz eminim. Bunu, keşke dün yaptıkları basın açıklamasında da dile getirselerdi. Madem Ebru, Ufuk'la evinde ağırlayacağı kadar yakın arkadaş; o zaman eşi Reza Zarrab da Ufuk'u tanıyor olmalı." Bu iddiaların asılsız olmadığını vurgulayan Seren Serengil, Bodrum'daki sitenin güvenlik görevlisiyle görüştüğünü ve elinde ses kaydının olduğunu da dile getirdi. Serengil'in öne sürdüğü en çarpıcı iddia ise Ebru Gündeş'i Bodrum'daki evinde ziyaret eden Derya-Hakan Balta çiftinin Ufuk Ceylan'la birlikte kaleci için aynı yerden ev bakmasıydı…



ATAKÖY'DEKİ TEKNESİNDE...

İddiayı doğrulamak için Bodrum'daki emlakçılarla görüşen Serengil, Ceylan'ı canlı yayına davet etti; ancak sonuç alamadı. Aynı dakikalarda 'Renkli Sayfalar' programında da cevaplanmayı bekleyen sorular soruldu... Gündeş'le Ufuk Ceylan'ın kalecinin Ataköy'deki teknesinde buluştuklarının iddia edildiği programda Reza Zarrab'ın yakın dostlarına "Eşim ve Ceylan uçağımı taksi gibi kullanmışlar. Koğuşta insan büyüklüğünde fareler var ancak hiçbiri Ebru'nun yaptıkları kadar bana koymadı" dediği de öne sürüldü. Avukatları aracılığıyla eşini dedektif tutup izlettiği iddialarını yalanlayan Zarrab'ın yasak aşk iddialarını neden yalanlamadığı ve ona sahip çıkmadığı da programdaki bir diğer detaydı. Magazin gündemi bu bomba iddialarla çalkalanırken ikili tarafından cevaplanması beklenen bunun gibi daha pek çok soru var…



CEVAP BEKLEYEN SORULAR

* Ufuk Ceylan, 'Kendisini hayatımda sadece 3 kere sahnede gördüm' dediği Ebru Gündeş'in Bodrum'daki evine gitti

* Beş aydır sevgilisi olduğunu söyleyen kaleci, Gündeş'le buluşurken neden hep yalnızdı?

* Ufuk Ceylan, Ebru Gündeş'in sadece hayranıysa iddiaları duyar duymaz neden instagram'da Gündeş'le ilgili paylaştığı tüm fotoğraf ve videoları sildi?

* Gündeş ve Ceylan'ı tanıştırdığı iddia edilen Derya ve Hakan Balta çifti neden suskun?





* 5 Temmuz'da Antalya'da ve 6 Temmuz'da Kıbrıs'ta Gündeş'i dinleyen Derya Balta, gazetecileri engelletip Ufuk Ceylan'ın olduğu masasını neden çektirmedi?

* Ebru Gündeş, en yakın dostları yerine neden 'sadece hayranı olduğunu söyleyen' Ufuk Ceylan'la dertleşiyor?

* Başarılı sanatçı, geç saatte Kanlıca'daki yalısına gelen Ufuk Ceylan'ın fotoğraflarını çeken yardımcısını işten kovdu mu?

* Reza Zarrab, 6 yıllık eşiyle ilgili yasak aşk iddialarını yalanlamak yerine neden sadece dedektif tuttuğu iddiasını yalanladı?

* Ünlü işadamı, Gündeş ve Ceylan için "Özel jetimi taksiye çevirmişler. Koğuşta insan büyüklüğünde fareler var ancak hiçbirisi Ebru'nun yaptığı kadar bana koymadı" dedi mi?



EBRU DA EVLİYA DEĞİL!



'YUVA YIKMADI MI?'

Bomba iddialar sonrası Nihat Doğan da dün programında açtı ağzını yumdu gözünü. Doğan, şunları söyledi: "Demet Şener'i yıllar önce Demet Akalın'la İbrahim Kutluay'ın ilişkisini bozduğu için eleştirdik. Ebru Gündeş de bir dönem birlikte olduğu Osmantan Erkır ve Reza Zarrab'ın eski sevgilisi Günel'in yuvasını yıkmadı mı?"



'AH KEŞKE EBRU'YLA OLSAM'

Gündeş'in evliya gibi gösterilmemesini söyleyen Doğan, Ufuk Ceylan hakkında da şu şok açıklamayı yaptı: "Ufuk Ceylan'ın yakın dostlarına Ebru Gündeş'i ne kadar çok beğendiğini ve 'Ah! Keşke Ebru'yla birlikte olsam' dediğini biliyorum. Bekar bir futbolcu, yalnız bir kadın olan Gündeş'e hayran ve sanatçıya kafayı takmış. Gündeş, nerede sahne alsa Ceylan orada. Hayırdır, sen menajer misin, neyi kovalıyorsun? Bu da yetmezmiş gibi Ceylan, Ebru Gündeş'le arasını yapması için devreye sanatçının yakın dostu Derya Balta'yı sokuyor."



'EŞİNİZE SAHİP ÇIKIN'

Ayrıca 5 aydır ciddi ilişkisi olduğunu açıklayan Ceylan'ın bekar gibi yaşadığını söyleyen Doğan, kaleciye ekrandan "Madem ciddi ilişkin var, o zaman Gündeş'i dinlemeye niye sevgilinle gitmiyorsun?" diye sordu. Nihat Doğan, bu sözlerinin ardından da birçok futbolcuyu uyarıp "Eşinize sahip çıkın" dedi...



ÖNCE LİNET'İN PEŞİNE DÜŞMÜŞ

Ufuk Ceylan hakkında her geçen gün yeni bir iddia gün yüzüne çıkıyor. Ceylan'ın eski aşkı Bade Nogay, arabesk hayranı olan ünlü kalecinin Ebru Gündeş'ten önce de Linet'i çok beğendiğini hatta güzel şarkıcının kulisine çiçekler gönderdiğini söyledi...