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Aşkına övgüler

Aşkına övgüler
Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, önceki gün doktor kontrolündeydi. Saçlarındaki değişikliğin gözlerden kaçmadığı Bursin, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın vizyondaki filmi 'İkimizin Yerine'yi de çok beğendiğini söyledi.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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