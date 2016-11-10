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50’lik lolitalar

50’lik lolitalar
Sosyetenin en gözde isimlerinden Şebnem Çapa ile ablası Çiğdem Kayalı önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Genç kızlara taş çıkaran abla-kardeş, kısa bir yürüyüşün ardından kahve keyfi yaptı. Çapa, kızı Ceylan Hanım'ın İdo Tatlıses'le adının karıştığı polemik sorulunca sessiz kalmayı tercih etti.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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