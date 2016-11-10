50’lik lolitalar

Sosyetenin en gözde isimlerinden Şebnem Çapa ile ablası Çiğdem Kayalı önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Genç kızlara taş çıkaran abla-kardeş, kısa bir yürüyüşün ardından kahve keyfi yaptı. Çapa, kızı Ceylan Hanım'ın İdo Tatlıses'le adının karıştığı polemik sorulunca sessiz kalmayı tercih etti.



Aydın HAMZA