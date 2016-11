Yasak aşk 18 Temmuz’da başladı

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Gündeş'le Başakşehirspor'un kalecisi Ufuk Ceylan'ın yasak aşk yaşadığı iddialarını TAKVİM'in duyurmasının ardından, ortalık toz duman!.. Bomba iddiayla ilgili sanat dünyasından bu konuda çok sayıda yorum yapıldı. Bu yorumların en çarpıcı olanı ise dün Seren Serengil'den geldi. TAKVİM'in iddia olarak verdiği haberi doğrulayan Serengil, canlı yayında şu şok açıklamayı yaptı:



'ARABESK VE ÜNLÜ HASTASIDIR'

"Ebru Gündeş'le Ufuk Ceylan'ın yasak aşkını 2 ay önce duydum. Bu aşkı sanat dünyasındaki pek çok kişi de biliyor ve konuşuyordu. Gündeş'le Ceylan'ın aşkı 18 Temmuz'da başladı. Ufuk Ceylan, arabesk ve ünlü hastasıdır. Arabesk söyleyen kadınlara ayrı bir ilgisi vardır. Bugüne kadar hayatına birçok ünlü kadının girdiği Ceylan, çalkantılı özel hayatıyla kendi başını yedi. Ceylan, bu yüzden ne yazık ki Galatasaray'daki başarılı kariyerini sürdüremedi. Çünkü Ufuk çok yakışıklı, bunu çok iyi kullanan ve gece hayatı olan biri…"



'ZARRAB'IN UÇAĞINI KULLANDILAR'

Yakında bu iddiaların belgelerini açıklayacağını söyleyen Serengil sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yasak aşkı ilk duyduğumda belgeleri görmeden konuşmama kararı aldım. Birkaç gün içerisinde belgeler elime ulaşacak. Hatta bazı mesajları da gözümle gördüm. Bu haberlerin en üzücü kısmı ise birlikte Antalya ve Kıbrıs'a giden ikilinin Reza Bey'in özel uçağını kullanması…" Yasak aşk iddialarının ardından "Müvekkilimin eşi Ebru Gündeş'i dedektif tutarak takip ettirmesi iddiaları asılsızdır" diye açıklama yapan Reza Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım'ın dedikoduları tamamıyla yalanlamaması ve yasak aşk iddiasıyla ilgili suskun olması ise kafaları karıştırdı.







TATLISES UFUK'U İŞARET ETTİ

Şok iddialara bir şaşırtıcı açıklama da İbrahim Tatlıses'ten geldi. Önceki gün Ceylan Çapa'yı hedef alan "Gezme ceylan bu dağlarda" türküsünün yer aldığı paylaşımı sosyetik güzel için yapmadığını söyleyen Tatlıses, "Bu mesajımla Ufuk Ceylan'ı kast ettim" diyerek şaşırttı.



Tatlıses'in, 'Evlat' dediği Reza Zarrab'ın eşi ile Ceylan'ın adının karıştığı iddiaların henüz basında yer almadan bu açıklamayı yapması kafaları karıştırdı. "Evirdiniz, çevirdiniz, taşı gediğine oturtamadınız" diyen İmparator, acaba iddia edilen yasak aşktan haberdar mıydı?







İLK İŞİ BU POZU SİLMEKTİ

İddiaların ardından ilk işi Gündeş'le çekilen fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyadan silmek olan Ufuk Ceylan, sessizliğini bozdu. Kaleci, çok sevdiği sanatçı Ebru Gündeş'e bir arkadaşı olarak zor günlerinde destek olduğunu söyledi.



EBRU'DAN BASIN AÇIKLAMASI:

"Böyle bir açıklamayı yapmaktan dolayı duyduğum üzüntünün büyüklüğünü kelimelerle ifade edemem. Takdir edersiniz ki; yakıştırmaya çalıştığınız bir şeyi yaşayacak olsam yolum ailemle yaşadığım evden geçmezdi ki farklısını sağlayacak her türlü imkana sahibim. Ama hamdolsun o zihniyete sahip değilim. Çocuğumun babasının içinde bulunduğu sıkıntılı durum nedeniyle ve tabi ki halen evliliği devam eden bir kadın olarak; o 24 saati kayıtlı evlerden iş saatlerim harici hiç çıkmayıp arkadaş çevremi oralarda ağırlamayı tercih ettim ki en ufak bir soru işaretine maruz kalınmasın. Ama maalesef bu da yeterli olmadı. Ben sadece sesiyle bir yere gelmiş ve yüreğiyle yaşamış bir kadınım. Her şeye rağmen işime sarılmaya, hayata tutunmaya devam edeceğim. İddia adı altında hakkımda bu kadar onur kırıcı ve küçük düşürücü ithamlarda bulunulmasını esefle kınıyor ve bu maksatlı haberlerin amacına ulaşmaması için de hukuk çerçevesinde her türlü hakkımı kullanacağımın bilinmesini istiyorum."



'HENÜZ AKLIM YERİNDE'

42 yaşındaki sanatçı, şöyle dedi: "Halen evli ve çocuk sahibi, yaşadığı bunca zorluğa rağmen ayakta kalmaya çalışan ve şükürler olsun ki henüz aklı yerinde olan bir kadınım. En azından hesabını veremeyeceğim hiçbir kimseyi 24 saat her açıdan kamera ve güvenlik kaydı olan bir hayatın içine ya da o hayatın sahibinin uçağına almayacak zekaya sahibim."