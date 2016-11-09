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Sesiyle ekranda

Sesiyle ekranda
Yaklaşık 7 ay önce kızı Yasmin'i dünyaya getiren Selma Ergeç, önceki gün Akmerkez'deydi. Henüz dizi setlerine dönmeyecek olan Ergeç, 'Mars' belgeselinde dublaj yaptığını söyledi.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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