Polemik saati

Bir dönem aralarından su sızmayan Burcu Esmersoy'la Arda Turan'ın saat problemi bir türlü çözüme kavuşmuyor… Turan'ın kendisine kullanması için verdiği 250 bin liralık saati futbolcuya geri vermediği iddia edilen Esmersoy, önceki gün iddiaları şöyle yalanladı:



"Öyle bir saat yok. Yürütülen bir saat varsa onu yürüten ben değilim bir başkası. O yüzden beni karıştırmayın." Saati kendisinin değil başkasının aldığını ima eden Esmersoy'un bu sözleri, saati alan kişinin ünlü futbolcunun sevgilisi Aslıhan Doğan'ın olduğu şeklinde yorumlandı.



Aydın HAMZA