Polemik saati

Bir dönem aralarından su sızmayan Burcu Esmersoy'laArda Turan'ın saat problemi bir türlü çözüme kavuşmuyor… Turan'ın kendisine kullanması için verdiği 250bin liralık saati futbolcuya gerivermediği iddia edilen Esmersoy, önceki gün iddiaları şöyle yalanladı:
"Öyle bir saat yok. Yürütülenbir saat varsa onu yürüten bendeğilim bir başkası. O yüzden benikarıştırmayın." Saati kendisinin değil başkasının aldığını ima eden Esmersoy'un bu sözleri, saati alan kişinin ünlü futbolcunun sevgilisi Aslıhan Doğan'ın olduğu şeklinde yorumlandı.
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