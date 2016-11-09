İstanbul ’da çok mesut

Alman Milli takımı ve Arsenal'in Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil, uslanmıyor… Çapkınlık yüzünden sevgilisi Alman şarkıcı Mandy Capristo'yla ayrılan Özil, aşkının gönlünü alsa da sözünde durmadı. Önceki akşam özel uçağıyla İstanbul'a gelerek Four Seasons Hotel'in geceliği9 bin liralık kral dairesine yerleşen Mesut Özil, çapkınlık turuna çıktı.
Asmalımescit'teki bir mekanda gizemli birsarışınla sarmaş dolaş eğlenen ünlü futbolcu, çıkışta sarışın kadınla ayrı kapılardan kaçtı. Yüzünü çantasıyla gizleyen kadın, aracıyla Özil'in kaldığı otelegitmek üzere yola çıksa da gazetecileri fark edince yolunu değiştirdi. Özil'in çapkınlık turuna sevgilisininne diyeceği ise merak konusu…
Özil'in birlikte eğlendiği sarışın kadın,yüzünü gazetecilere göstermemek içinbüyük çaba sarf etti.
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