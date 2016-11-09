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’da çok mesut

İstanbul ’da çok mesut
Alman Milli takımı ve Arsenal'in Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil, uslanmıyor… Çapkınlık yüzünden sevgilisi Alman şarkıcı Mandy Capristo'yla ayrılan Özil, aşkının gönlünü alsa da sözünde durmadı. Önceki akşam özel uçağıyla 'a gelerek Four Seasons Hotel'in geceliği 9 bin liralık kral dairesine yerleşen , çapkınlık turuna çıktı.

Asmalımescit'teki bir mekanda gizemli bir sarışınla sarmaş dolaş eğlenen ünlü futbolcu, çıkışta sarışın kadınla ayrı kapılardan kaçtı. Yüzünü çantasıyla gizleyen kadın, aracıyla Özil'in kaldığı otele gitmek üzere yola çıksa da gazetecileri fark edince yolunu değiştirdi. Özil'in çapkınlık turuna sevgilisinin ne diyeceği ise merak konusu…



Özil'in birlikte eğlendiği sarışın kadın, yüzünü gazetecilere göstermemek için büyük çaba sarf etti.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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