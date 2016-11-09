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Heyecanı dorukta

Heyecanı dorukta
Şu sıralar rol aldığı 'Benim Adım Feridun' adlı filmin vizyon tarihi için gün sayan Özge Borak, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Gala için alışverişe çıkan güzel oyuncu alışverişi yemekle sonlandırdı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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