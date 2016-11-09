Engin’le ilgili sus pus

Cemiyet hayatının en gözde isimlerinden İdil Fırat, önceki gün arkadaşlarıyla Akmerkez'de buluştu. Her zamanki gibi doğal güzelliğiyle göz kamaştıran Fırat, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Engin Öztürk'le ilgili yöneltilen soruları ise "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum" diyerek yanıtlamadı.