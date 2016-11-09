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Engin’le ilgili sus pus

Engin’le ilgili sus pus
Cemiyet hayatının en gözde isimlerinden İdil Fırat, önceki gün arkadaşlarıyla Akmerkez'de buluştu. Her zamanki gibi doğal güzelliğiyle göz kamaştıran Fırat, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Engin Öztürk'le ilgili yöneltilen soruları ise "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum" diyerek yanıtlamadı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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